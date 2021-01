Zware sneeuwval blijft Spanje teisteren: honderden wegen onbegaanbaar, vluchten geannuleerd

De sneeuwval in de regio Madrid is de hevigste in vijftig jaar. In de stad zelf zijn ook busdiensten opgeschort. Scholen en universiteiten in de getroffen gebieden blijven de komende dagen dicht. De weerstomstandigheden zitten ook de treindienstverlening van en naar de Spaanse hoofdstad dwars. Alle hogesnelheidstreinen naar Valencia en Alicante zijn opgeschort tot zaterdagmiddag.



Ook de voetbalwedstrijd van Atlético Madrid gaat niet door. Het toestel met het team van de Madrileense club kon vrijdag vanwege de slechte weersomstandigheden niet landen vanuit Bilbao en moest omkeren. Een vlucht met de spelers van Real Madrid kon om 19.00 uur door de sneeuwval niet vertrekken naar Pamplona, waar het team zaterdag tegen Osasuna speelt. Na bijna vier uur wachten, kon de vlucht omstreeks 22.40 uur toch opstijgen nadat de startbaan was ontdooid, meldde de krant El Mundo.