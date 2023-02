Zwart weekend in de Alpen: al zeker elf lawinedoden, onder wie chauffeur pistenbully

UpdateBij lawines als gevolg van zware sneeuwval in de Alpen zijn dit weekend al minstens elf mensen om het leven gekomen. Negen doden vielen in Oostenrijk, twee in Zwitserland, melden plaatselijke media.

Het voorlopig laatste dodelijke slachtoffer viel zondag rond de middag te betreuren in skigebied Geigenkamm in het Ötztal (Tirol). De man was omstreeks 10.25 uur bedolven onder een lawine, kon worden gered maar overleed volgens de politie om 12 uur. Daarvoor waren in Sankt Anton am Arlberg en in Kaunerberg (Tirol) de lichamen geborgen van drie skiërs die sinds zaterdag waren vermist na lawines. Het gaat om respectievelijk twee mannen van 29 en 33 jaar - een berggids en een Oostenrijkse vakantieganger - en een 62-jarige toerskiër (iemand die geen gebruik van liften maakt). De zoekactie naar de drie was zaterdag gestaakt vanwege het lawinegevaar maar zondagmorgen hervat.

In het oostelijke Debanttal (Tirol) werd in de nacht van zaterdag op zondag het lichaam gevonden van de bestuurder van een pistenbully. Zijn voertuig was volgens de politie bedolven onder een sneeuwmassa. Collega’s alarmeerden omstreeks 03.30 uur de bergreddingsdienst van Lienz nadat ze geen contact meer met hem hadden gekregen.

Nieuw-Zeelandse tiener

De noodoproepcentrale in de Oostenrijkse deelstaat registreerde alleen zaterdag al 30 lawines. In skigebied Hochzillertal/Hochfügen bij Kaltenbach kwam daarbij een 17-jarige skiër uit Nieuw-Zeeland om het leven.

Een lawine op de 2174 meter hoge Limojoch in Zuid-Tirol kostte omstreeks 11 uur het leven aan een 31-jarige Duitse tourskiester. Haar skigenoot kwam met de schrik vrij.

In skigebied Kleinwalsertal vlak bij de Oostenrijks-Duitse grens (Vorarlberg) werd een onder de sneeuw bedolven skiër gevonden die vrijdag als vermist was opgegeven. Het gaat volgens de regionale nieuwssite vol.at om een man van midden vijftig.

Fatale skivideo

Een 32-jarige Chinees, veroorzaakte vrijdag in het Oostenrijkse skigebied Hochgurgl-Obergurgl bij Sölden (Tirol) zelf de lawine die hem het leven zou kosten. De dertiger vertrok met een andere Chinees en een Duitser vanaf de top van de 3082 meter hoge Wurmkogel naar een gebied buiten de skipistes om bij een steile rotsrand video-opnames te maken.

Al bij de eerste sprong ging het mis, meldden Oostenrijkse media. De 32-jarige skiër verloor de controle over zijn ski’s en viel. Door de klap raakte een ongeveer 150 meter brede plak sneeuw los die hem meesleurde naar een gebied zo’n honderd meter lager. Daar werd hij bedolven onder de sneeuw. De 22-jarige skigenoot die iets onder de rand stond te filmen, werd ook enkele meters meegesleurd maar wist zich uit de lawine te bevrijden. Hij volgde de sneeuwmassa naar beneden en slaagde er met zijn lawinepieper in de dertiger te lokaliseren. Intussen alarmeerde de 39-jarige metgezel de bergreddingsdienst.

Bij aankomst van de bergredders, waren de twee buitenlanders bezig hun skigenoot uit te graven. De reddingswerkers slaagden daar even later in en probeerden hem te reanimeren terwijl ze zich met het slachtoffer naar de plek begaven waar een helikopter zou landen met aan boord een spoedarts. Die laatste slaagde er evenmin in de dertiger te reanimeren, waarna de pogingen werden gestaakt vanwege de uitzichtloze situatie.

Volledig scherm Een lawine in Kaltenbach in het Tiroler Zillertal kostte het leven aan een 17-jarige skiër uit Nieuw-Zeeland. © Videostill ORF

Zwitserland

Zaterdagochtend kwamen bij een lawine in het Zwitserse skigebied Val Segnas boven Disentis (Graubünden) een 56-jarige vrouw en een 54-jarige man om het leven. Ze skieden volgens de politie buiten de piste door een besneeuwde geul op een berghelling. De lawine kwam los boven hen.

De derde skiër bleef ongedeerd en probeerde de twee uit de sneeuw te bevrijden. Een eerste reddingsoperatie door een bergreddingsteam moest vanwege het slechte weer worden onderbroken. Na een nieuwe poging in de loop van de middag konden de twee dodelijke slachtoffers worden geborgen.

In sommige gebieden in het Zwitserse kanton is sprake van een hoog lawinegevaar met waarschuwingsniveau vier, het hoogste.

Lawinegevaar

Experts blijven waarschuwen voor het grote risico op lawines. Door zware sneeuwval en wind is het lawinegevaar verhoogd tot niveau 4 in het westen van Oostenrijk. Dit op een na hoogte niveau weerhoudt veel skiërs er volgens de autoriteiten niet van zich buiten de pistes te begeven.

Exact een jaar geleden was er in Tirol sprake van een vergelijkbare lawinesituatie. Toen kwamen in twee dagen tijd acht mensen om het leven. In het Alpenland vallen jaarlijks gemiddeld zo’n twintig doden door lawines en sneeuwverschuivingen.

