Zwarte acteur (39) in drukke straat Lissabon doodgeschoten, witte man (77) schuldig aan racistische moord

22 jaar celEen witte Portugees die in de zomer van vorig jaar een zwarte acteur midden op straat doodschoot, deed dat uit racistische motieven. Dat heeft de rechtbank in Lissabon geconcludeerd. De 77-jarige Evaristo Marinho moet 22 jaar en 7 maanden de gevangenis in voor het neerschieten van de 39-jarige Bruno Candé. De gruwelmoord leidde tot dagenlange protesten in de Portugese hoofdstad.

Bruno Candé, vader van drie kinderen en beginnend acteur bij een gevestigd theatergezelschap, werd in juli 2020 meerdere keren onder vuur genomen op de Avenida de Moscavide, een buitenwijk op ongeveer 10 kilometer afstand van het centrum van Lissabon. De dader was een bejaarde man die hem enkele dagen daarvoor al had belaagd. Bij die eerdere mishandeling riep de 77-jarige Marinho onder andere dat Candé ‘terug moest gaan naar zijn eigen land’ en weer als ‘slaaf aan het werk moest gaan’.

Marinho, een gepensioneerde assistent-verpleger, diende in het leger in de voormalige Portugese kolonie Angola, tijdens de koloniale oorlog tegen de Afrikaanse onafhankelijkheid. Hij betuigde geen spijt van de moord op Candé en verklaarde publiekelijk dat hij in zijn tijd in Angola ‘meerdere zoals hem had vermoord’. Toch ontkende hij dat hij de acteur uit racistische motieven had doodgeschoten. Volgens hem ging er een langdurig conflict aan vooraf. De rechter geloofde dit niet en bestempelde de daad wel degelijk als een racistische moord.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Forse schadevergoeding

Naast het uitzitten van de forse gevangenisstraf veroordeelde de rechter de Portugese dader tot het betalen van een schadevergoeding van 160.000 euro aan de drie kinderen van het slachtoffer. De brute moord op hun vader - Candé werd van dichtbij vier keer beschoten - ging vorig jaar als een schokgolf door het land. In een verklaring liet antiracismeorganisatie SOS Racism er geen twijfel over bestaan dat de moord het gevolg was van regelrechte rassenhaat.

De landelijk bekende activiste Joacine Katar Moreira, net als het slachtoffer van Guinese afkomst, stelde dat de dader ‘ons allemaal heeft neergeschoten’. ‘22 jaar is het minimum om de pijn en woede die we voelen te verlichten’, schreef ze gisteren op Twitter.

In gesprek met Portugese media liet het nichtje van het slachtoffer optekenen dat ze hoopt dat de opgelegde straf ‘een voorbeeld zal zijn voor de hele wereld’. Haar advocaat, die de complete familie van Candé vertegenwoordigt, toonde zich na het vonnis uiterst tevreden. ,,Er is een historische stap gezet door het Openbaar Ministerie”, zei hij.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Racisme in Portugal

Volgens de BBC is het aantal klachten over rassendiscriminatie in Portugal vorig jaar met 50 procent gestegen tot 655. Het werkelijke cijfer ligt vermoedelijk veel hoger omdat veel incidenten niet gemeld worden, meldt de Britse omroep op basis van de Portugese autoriteiten.

De politie in het West-Europese land kwam in 2017 nog negatief in het nieuws met betrekking tot rassenhaat, nadat achttien politiefunctionarissen werden aangeklaagd voor onder andere vervalsing van rapporten en racistisch gemotiveerde misdrijven.

De politiemensen werkten bij een patrouille-eenheid in Alfragide, een buurtschap nabij Lissabon. Ze werden beschuldigd van ‘folteringen en andere wrede, vernederende en onmenselijke behandelingen, onwettige opsluiting, ernstig misbruik van bevoegdheden en schending van hun plichten’.

De aanklachten werden opgesteld na een gezamenlijk onderzoek van de aanklagers en de justitiële politie na klachten van families van de zes opgepakte jongeren. Racistisch geweld is zeldzaam in het armste land van West-Europa, dat minder immigranten en vluchtelingen aantrekt dan rijkere landen zoals Spanje of Frankrijk. Maar het land heeft grote minderheden met wortels in zijn Afrikaanse ex-kolonies, evenals in Brazilië en India.

Rapport

Europa’s belangrijkste mensenrechtenorgaan, De Raad van Europa, stelde eerder in een rapport dat Portugal ‘meer moet doen’ om haar koloniale verleden en rol in de slavenhandel onder ogen te zien, zo meldt The Guardian. De regering kan op die manier racisme en discriminatie in het land beter bestrijden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.