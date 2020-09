Zwarte franchisenemers slepen McDonald’s voor de rechter om discriminatie

De groep ondernemers, die samen ongeveer tweehonderd restaurants runde in de Verenigde Staten, eist een schadevergoeding van tussen de 3,3 miljoen en 4,2 miljoen euro (4 tot 5 miljoen dollar). Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn ingediend bij de rechtbank in Chicago, waar het hoofdkantoor van McDonald’s zetelt, schrijft persbureau AP.



De hamburgerketen zou zwarte franchisenemers winkels aanbieden in oude stadswijken, waar minder werd verkocht en waar er hogere kosten waren voor beveiliging en verzekeringen. Het bedrijf zou misleidende financiële informatie hebben gegeven en grote druk hebben gelegd om snel te beslissen op het moment dat een restaurant beschikbaar kwam.

Big Mac

Als een zwarte ondernemer eenmaal het restaurant in handen had gekregen, moest hij de boel sneller opknappen dan werd gevraagd aan witte franchisers én zonder de tijdelijke huurverlaging en andere financiële steun die witte ondernemers kregen. Zwarte franchisehouders kregen bovendien geen kans op meer winstgevende restaurants in betere wijken, aldus de rechtbankdocumenten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De restaurants in handen van zwarte ondernemers verkochten voor ongeveer 1,7 miljoen euro op jaarbasis, terwijl een McDonald’s-filiaal gemiddeld 2,3 miljoen opbrengt. ,,Het draait allemaal om locatie”, zegt advocaat James Ferraro, die de groep vertegenwoordigt. ,,Want het is verder een Big Mac - en die zijn overal hetzelfde.”

Ferraro stipt verder aan dat de hamburgerketen in 1998 nog 377 zwarte franchisehouders had. Inmiddels is dat aantal gedaald tot 186, terwijl het aantal filialen in handen van witte franchisenemers meer dan verdubbeld is tot 36.000. Bij eerdere rechtszaken heeft McDonald's zich altijd verweerd tegen de aantijgingen van discriminatie, door te zeggen dat 45 procent van de managementfuncties zijn ingevuld door mensen van kleur.

Bekijk onze trending video’s: