Zwarte man eist 1 miljoen dollar nadat agenten hem meevoerden aan touw

Facebook haalt bericht van Trump weg na bagatelli­se­ren corona, ook Twitter grijpt in

6 oktober Facebook heeft vandaag een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump verwijderd. Het bericht was volgens het platform in strijd met de regels over misleidende informatie over het coronavirus. Het is de tweede keer dat Facebook bij hem ingrijpt. Eerder op de avond besloot ook Twitter in te grijpen door een disclaimer bij zijn bericht te plaatsen.