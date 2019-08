Zwarte zaterdag in Frankrijk: al tot vijf uur tijdverlies op wegen naar het zuiden

updateHet aantal files op de Franse wegen naar het zuiden neemt in rap tempo toe. Op diverse plekken kampen automobilisten al met vier tot vijf uur oponthoud, meldt de ANWB. De eerste zaterdag in augustus is traditiegetrouw de drukste dag in Frankrijk, dan begint de zomervakantie. Ook terugkerend vakantieverkeer kan extreme drukte verwachten.

Alle Noord-Zuid verbindingen in Frankrijk hebben vandaag last van opstoppingen. Op het hoogtepunt zullen de files vanmiddag naar verwachting 800 kilometer bedragen. Rond half negen vanmorgen ontstonden al de eerste tot twee uur durende vertragingen.



Grootste probleemroute is momenteel de A10 van Parijs naar Bordeaux, waar het tijdsverlies al vijf uur bedraagt. Met name tussen Tours en Bordeaux is het een groot deel stilstaan of stapvoets rijden. Van wijnstad Bordeaux tot de Spaanse grens kost vervolgens nog eens een uur extra reistijd dan normaal. Tot vier uren vertraging geldt voor de A6/A7 (Autoroute du Soleil) tussen Lyon/Vienne en Orange. Op de A9 tussen Montpellier-Barcelona staat een file van een kleine twee uur.



Lange wachttijden gelden verder voor de Mont Blanctunnel richting Italië. Het tijdsverlies loopt hier momenteel richting de anderhalf uur. Dat zal vanmiddag nog meer worden. De ANWB raadde Nederlanders eerder aan pas na 10.00 in de auto naar Frankrijk te stappen of pas zondag op weg te gaan. Alternatieve en minder drukke routes naar het zuiden zijn de A20 (Vierzon-Montauban) en de A71/A75 (Orléans-Béziers).

Ook druk in Duitsland, Italië, Oostenrijk

Niet alleen in Frankrijk is het vandaag druk, ook elders in Europa zijn er op veel plekken files. In Duitsland ontstaan opstoppingen rond Stuttgart, Neurenberg en München en in het noorden bij Bremen en Hamburg. In Oostenrijk moet het verkeer aansluiten op de Fernpasroute in Tirol en de A10/A11 van Salzburg naar Slovenië, met de Karawankentunnel als grootste knelpunt. Hier staat vanmorgen een uur tot anderhalf uur file. Verkeer in Zwitserland zal drukte ondervinden in de Gotthardtunnel. Momenteel valt de vertraging daar met een half uur nog mee.

Dit weekend begint in Italië ook de zomervakantie, dus ook daar wordt het druk, met name op de wegen naar de Adriatische kust, het zuiden en naar de Noord-Italiaanse meren. Op de route tussen Milaan en Bologna (A1) bedraagt de vertraging vanmorgen een uur. Hetzelfde geldt voor de A4 tussen Milaan en Venetië. Zondag zullen de grootste files verdwenen zijn. Dan wordt het vooral in Spanje druk.

Meld uw fileleed! Staat u totaal vast in de file? Laat het ons weten en mail uw telefoonnummer naar internet@ad.nl. Foto’s van Franse horrorfiles of beelden van u zelf of van uw slapende, jengelende bloedjes van kinderen: ze zijn welkom bij onze redactie.

Tips om alert te blijven 1. Vertrek uitgerust op vakantie. 2. Snelheidsschommelingen zijn een duidelijk signaal dat je aandacht verslapt. Je merkt dit niet als de cruise control is ingeschakeld. Gebruik daarom alleen cruise control als je fit bent. 3. Rijd niet zelf die duizend kilometer of meer naar het zuiden. Wissel regelmatig van chauffeur. 4. Pauzeer om de twee uur voor minstens 10 à 20 minuten. Wandel even rond, en eet en/of drink iets 5. Drink regelmatig, liefst water. Neem in ieder geval geen alcohol 6. Vermijd hitte in de auto door tijdens de pauzes een scherm op de voorruit te plaatsen en de wagen in de schaduw te parkeren. 7. Koffie en energiedrankjes met cafeïne geven slechts een korte energiestoot en bestrijden de vermoeidheid niet effectief

Bekijk hieronder de beelden van de zwarte zaterdag van vorig jaar: