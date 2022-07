Zwarte zaterdag op Europese wegen: wachttijden richting de zon lopen op

In Duitsland komt het verkeer vast te staan door werkzaamheden en terugkerende Scandinavische vakantiegangers. Zo staat het op zaterdag naar verwachting vast op de A8 tussen München en Salzburg. De A99 bij München is in beide richtingen gesloten. In Hamburg is door werkzaamheden de A7 bij Hamburg richting het noorden dicht.



Tussen München en het Oostenrijkse Salzburg is grote drukte voor de grens. Op de A8 en verder op de A10 bedraagt de vertraging momenteel vierenhalf uur. Ook op de populaire vakantieroute A10 en A11 tussen Salzburg, Villach en de Sloveense grens. Grootste knelpunten zijn de Tauerntunnel en de Karawankentunnel. Voor de laatste is de wachttijd opgelopen tot zo’n anderhalf uur.