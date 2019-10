Zweden zet Nederlandse terreurverdachte uit om ‘IS-propaganda’

Stervende Vietnamese stuurde ouders laatste berichtjes vanuit koelcontai­ner: ‘Sorry mam!’

17:59 Onder de 39 doden die in de Britse plaats Grays werden gevonden in de koelcontainer van een uit Noord-Ierland afkomstige vrachtwagen is mogelijk een Vietnamese vrouw. De politie doet nog onderzoek naar de identiteit van de 31 mannen en acht vrouwen die levenloos werden aangetroffen, maar een in Hanoi gevestigde mensenrechtenorganisatie zegt dat de 26-jarige Pham Thi Tra My een van hen is.