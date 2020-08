Zweeds meisje (12) vanuit auto doodgeschoten tijdens uitlaten hond

De politie in Zweden zoekt nog steeds naar de schutter(s) die gistermorgen vroeg vanuit een auto een 12-jarig meisje onder vuur nam(en) bij een tankstation in de buurt van Stockholm. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere kogels en bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Volgens de Zweedse publieke omroep SVT liet het meisje de hond uit toen ze omstreeks 03.30 uur vanuit een witte stationwagen werd beschoten. Dat gebeurde in de buurt van een tankstation en een McDonalds-filiaal in Botkyrka, zo'n 20 kilometer ten zuidwesten van de Zweedse hoofdstad Stockholm. Op de bewuste plek bevonden zich ten tijde van het drama meerdere mensen.

Volgens de avondkrant Expressen waren twee criminelen in kogelvrije vesten het doelwit en moet het meisje zijn geraakt door een verdwaalde kogel. De politie bevestigt noch ontkent de informatie. ,,In zo'n vroeg stadium moeten we karig zijn met het naar buiten brengen van informatie omdat dit schadelijk kan zijn voor het onderzoek. Over het algemeen heeft dit type schietincidenten een link naar criminele netwerken, maar we gaan niet in op hoe het in dit specifieke geval zit’’, verklaarde plaatsvervangend chef Palle Nilsson vandaag in de SVT-ontbijtshow.

Volgens Nilsson zijn er bij de politie in de regio Stockholm ongeveer 30 gewelddadige personen bekend die connecties hebben met criminele netwerken.,,Deze mensen zitten achter de meeste gevallen van afpersing, diefstal, verkoop van drugs, schietpartijen, explosies en moorden.’’ Soms komt het volgens hem voor dat ook kinderen bij de misdaad worden betrokken.

De Zweedse minister van Justitie bestempelde het drama als ‘gruwelijke wreedheid’. Hij is mikpunt van kritiek geworden na het retweetten van een mediabericht over ‘fors minder schietpartijen’ in de stad Malmö, uitgerekend gistermorgen. Slechte timing, luidt het. Volgens de minister heeft Zweden de wetshandhaving de afgelopen vijf jaar fors opgevoerd en zijn er strengere straffen opgelegd dan ooit tevoren. Dit alles dankzij een 34-puntenprogramma tegen de georganiseerde misdaad.

De bewindsman verklaarde eerder in een interview met Expressen dat de kans ‘heel erg klein’ is dat onschuldige ‘derden’ het slachtoffer worden van conflicten tussen criminelen. “Ze hebben er geen belang bij iemand anders te treffen maar het risico bestaat altijd dat je op het verkeerde moment op de verkeerde plek bent.’’

Twitter-gebruikers schreven dat het niet de eerste keer is dat dit gebeurt en herinnerden de minister aan een 15-jarige jongen die in november vorig jaar werd doodgeschoten bij een pizzeria in Rosengård, een stadsdeel van Malmö. Een leeftijdgenoot raakte levensgevaarlijk gewond. In januari overleed in Malmö een 16-jarige jongen nadat hij in het hoofd was geschoten.

De gemeente richtte gisteren bij de plaats delict een herdenkingsplek in voor het tienermeisje. Veel mensen staken er kaarsjes aan en legden bloemen neer ter nagedachtenis aan het jonge slachtoffer. In een kerk in de wijk Hallunda vindt vanmiddag een herdenkingsdienst plaats en kunnen mensen terecht voor psychische ondersteuning.

Twee leeftijdgenootjes van het slachtoffer bij de plaats delict.

Politiemensen bezig met sporenonderzoek.