Zweedse agent breekt arm van autistische jongen die cowboytje speelt

Een automobiliste zag de jongen met een wapen en belde de politie. Die gingen ter plaatse met getrokken wapens. Agenten gaven de jongen opdracht om het wapen te geven. Erik deed wat de politie vroeg. Hij legt zijn handen achter zijn rug zodat de agenten handboeien om konden doen, zoals hij in films gezien had. Maar zijn arm werd zo hard gebogen dat die op drie plekken brak.



Pas een half uur later klopte de politie bij de ouders aan. De autistische Erik is dan al met een gebroken arm afgevoerd naar het ziekenhuis. ,,We hadden hem ook kunnen neerschieten, dus wees blij dat hij alleen zijn arm heeft gebroken'', waren volgens zijn vader Martin Näslund de woorden van de politie schrijft de Zweedse krant Aftonbladet.



Politie en justitie willen de zaak niet verder onderzoeken omdat het al is afgedaan, aldus de verbijsterde ouders.



Het ziekenhuis constateerde dat de linker bovenarm van Erik in drie delen gebroken was. De behandelend arts was erg kritisch over de behandeling door de politie, maar het werd hem door zijn leidinggevende verboden om de pers op te zoeken 'om geen problemen met de politie te krijgen'.