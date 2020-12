Zweedse vrouw (70) die haar zoon 28 jaar lang zou hebben opgesloten, is alweer vrij

Coronavirus LIVE | ‘Bel niet je huisarts voor vrijstel­ling mondkapje’, wéér illegale coronarave aangekon­digd

10:29 In de Verenigde Staten is woensdag met meer dan 2700 sterfgevallen het hoogste aantal coronadoden in een etmaal tot nu toe geregistreerd. Ook ligt een recordaantal van boven de 100.000 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis, meldt het Covid Tracking Project in een bericht op Twitter. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS is sinds vorige maand opnieuw tot grote hoogten gestegen.Ook vandaag houden we je op de hoogte van het coronanieuws.