Zwervende olifanten groeien uit tot internetsterren: ‘Ik wil ze instoppen onder een dekentje’

De zwervende olifanten in China zijn een sensatie op internet. Miljoenen mensen volgen de kudde via livestreams, die door veertien drones 24 uur per dag in de gaten wordt gehouden. Niemand weet waarom de olifanten aan hun epische reis begonnen. En niemand weet waar die zal eindigen. ‘Het is triest dat we niet weten wanneer ze hun bestemming bereiken.’

Het begint bijna op een oneindige documentaire van National Geographic te lijken. Iedereen ziet hoe ze eten, slapen, badderen, vallen en slurf aan staart door open velden lopen.

De vijftien verdwaalde wilde olifanten zijn in ruim een week tijd uitgegroeid tot internationale sterren. Hun wel en weer wordt vastgelegd door veertien zoemende drones die 24 uur per dag met de dikhuiden meevliegen. YouTube en Twitter staan vol met filmpjes van de olifanten en hun capriolen.

De kijkers hebben vooral de drie babyolifanten in hun hart gesloten. Een video van een ‘kleintje’ dat klem zit tussen twee slapende volwassen olifanten is zo’n 8 miljoen keer bekeken. Maar ook filmpjes van kalfjes die struikelen, tijdens een drinkpauze met hun hoofd in een waterpoel vallen of door oudere olifanten uit een greppel worden getrokken, gingen viral.

Familievakanties

,,We zouden meer zoals de olifant moeten zijn’’, mijmert iemand op YouTube. ,,Meer gericht op het gezin, familievakanties nemen en elkaar helpen, verzorgen en beschermen.’’

Volledig scherm De kudde tijdens de tocht in de stad Eshan. © AP

De kudde is al dagen populair op de Chinese sociale mediasite Weibo. Dronebeelden van de olifanten, die ‘lepeltje lepeltje’ in het gras liggen te slapen zijn daar 200 miljoen keer bekeken en ontlokten 25.000 reacties. ,,Zullen ze het koud hebben als ze slapen?’', schrijft een bezoeker. ,,Ik wil ze instoppen onder een dekentje.’'

In maart ontsnapten de olifanten uit het natuurreservaat Xishuangbanna Dai in de zuidwestelijke provincie Yunnan. Na een wandeling van 500 kilometer bivakkeren ze sinds vorige week aan de rand van de metropool en provinciehoofdstad Kunming. Waarschijnlijk bestond de kudde oorspronkelijk uit zestien olifanten. Onderweg hebben er twee de groep verlaten en is een baby geboren. Het gaat om zes vrouwen, drie mannen, drie jongeren en drie baby’s.

Volledig scherm Een drone wordt klaargemaakt om de olifanten te volgen. © AP

De Chinese autoriteiten laten niets aan het toeval over. Er is een commandocentrum opgezet om de olifanten te monitoren. Ruim honderd vrachtwagens, bouwmachines en politieauto’s worden ingezet om wegen af te zetten.

Evacueren

Er ‘reizen’ afgerond zeshonderd agenten en deskundigen mee om de veiligheid van de olifanten én mensen te waarborgen. De autoriteiten evacueren bewoners en blokkeren toegangswegen. Inwoners van de stad Eshan moesten binnen blijven toen de olifanten zes uur lang door de straten liepen.

Olifantenexperts proberen de mogelijke route van de olifanten in kaart te brengen, zodat de lokale bevolking voorzorgsmaatregelen kan treffen. De dieren worden met hulp van 2 ton aan maïs, ananas en ander voedsel gelokt, zodat ze dichtbevolkte gebieden vermijden.

Volledig scherm © AP

Hoe vertederend de beelden ook zijn, het is niet alleen koek en ei. De olifanten hebben in hun zoektocht naar water en eten boerderijen ‘belaagd’, een autodealer bezocht en verschenen zelfs in een bejaardenhuis, waar een oudere man van schrik onder zijn bed vluchtte.

De vijftien ‘plunderende’ olifanten richtten al ruim vierhonderd verwoestingen aan en vertrapten onderweg gewassen. De schade wordt voorlopig geschat op 1,1 miljoen dollar.

Raadsel

Waarom de olifanten deze epische reis maken, blijft een raadsel. Sommigen denken dat ze hun leider zijn kwijtgeraakt. Maar biologen waarschuwen dat de verdwaalde kudde symbool staat voor een breder probleem. Aziatische olifanten zijn loyaal aan hun leefgebied, tenzij er sprake is van verstoringen of verlies van natuurlijke hulpbronnen.

Het leefgebied van wilde olifanten is sterk ingekrompen, waardoor ze elders op zoek gaan naar eten. Ze worden vooral aangetrokken door maïs, tropisch fruit en andere gewassen die in Yunnan in overvloed aanwezig zijn.

,,In dit geval weten we niet echt waarom ze hun leefgebied hebben verlaten’', zegt Nilanga Jayasinghe, deskundige van het Wereld Natuur Fonds (WNF). ,,Maar we weten wel dat de afgelopen decennia veel van hun leefgebied verloren is gegaan door landbouw en de omzetting van bossen in plantages in die regio. Mogelijk zijn ze tijdens hun zoektocht naar een nieuwe habitat onderweg verdwaald.”

Beschermde status

Aziatische olifanten genieten de hoogste beschermde status in China. In de provincie Yunnan is de populatie daardoor gegroeid van 193 in de jaren tachtig tot ongeveer 300 nu. Door de problemen met hun leefgebied is het aantal confrontaties tussen mens en olifanten is het afgelopen decennium flink gestegen in China.

Volledig scherm © AP

Binnenkort vindt in Kunming een congres plaats over conflicten tussen mens en natuur. ,,Dit is een levensecht voorbeeld van het belang om dit probleem en de oorzaken aan te pakken, ten behoeve van de natuur én de mensen’’, zegt Jayasinghe.

Vuurwerk

Chinezen wordt op het hart gedrukt terughoudend te zijn als ze de olifanten tegenkomen. Ze moeten binnen blijven en niet naar ze staren of vuurwerk afsteken om ze te verjagen, zeggen de autoriteiten. Tot nu toe worden passieve middelen gebruikt om de kudde uit stedelijke gebieden te houden. Sinds dinsdag bivakkeren de olifanten bij de buitenwijken van Kunming, een stad met zo'n 8,6 miljoen inwoners. Een van de mannetjes lijkt de groep te hebben verlaten.

Volledig scherm © AP

Bioloog Zhang Li zegt in The Global Times dat het onwaarschijnlijk is dat de olifanten de miljoenenstad in gaan, omdat ze dichtbevolkte gebieden vermijden uit angst voor mensen. Het commandocentrum vermoedt dat de olifanten even pauzeren. Er wordt geprobeerd om de kudde zo rustig mogelijk richting het westen en zuiden te sturen. ,,Het is triest dat we niet weten wanneer ze hun bestemming zullen bereiken’’, schrijft iemand op Weibo.

,,De enige manier om een ​​toekomstige uittocht van olifanten te voorkomen, is door hun leefgebieden te herstellen en natuurlijke hulpbronnen te beschermen’’, zegt bioloog Zhang Li. ,,De traditionele bufferzones tussen mensen en olifanten verdwijnen geleidelijk en de kans dat olifanten mensen tegenkomen, neemt enorm toe.’’

