Zwerver bekent moord op bijna 100 vrouwen

Ze hebben een dromerige uitdrukking in de ogen, een flauw glimlachje om de uitgesproken rode lippen of staren treurig in de verte. Zo herinnert Samuel Little (78), seriemoordenaar en tekentalent, zich de vrouwen die hij zegt te hebben gedood. Zijn 'schatjes', noemde hij ze eens.

Little kreeg in Californië al drie maal levenslang voor het wurgen van drie vrouwen, maar heeft bekend dat hij tussen 1970 en 2005 meer dan negentig vrouwen heeft gedood, overal in de VS. De FBI heeft zestien portretten van Little naar buiten gebracht, in de hoop dat ze helpen om de vrouwen te identificeren. Dat is in zeker de helft van de gevallen nog niet gelukt.

Kwetsbare vrouwen

Namen van zijn slachtoffers kende Little meestal niet. Hij aasde bovendien op kwetsbare vrouwen, zoals prostituees en verslaafden, wier dood vaak niet werd onderzocht. Zo kon Little jarenlang zijn gang gaan. ,,Ik heb nooit senatoren of gouverneurs of chique journalisten uit New York gedood, niets van dat al'', zei hij vorig jaar in een interview met een journalist van New York Magazine. ,,Als ik jou zou doden, zou het de volgende dag groot nieuws zijn. Ik bleef in de getto's.''

Jaren later herinnert hij zich wel opvallend veel details van de moorden - de kleur van het bankje waar de vrouw op zat, wat ze aan had op het moment dat hij haar in het oog kreeg, welke beweging ze maakte, in welke auto hij zelf reed. Hij vertelde alle vrouwen dat hij van ze hield en misbruikte hen vervolgens. Hij verklaarde ervan te hebben genoten dat hij zijn slachtoffers had gewurgd.

Zijn tekeningen zijn even nauwkeurig: eerder zijn twee vrouwen geïdentificeerd aan de hand van de schetsen van Little. Hij tekent sinds hij als twintiger voor het eerst vastzat voor een overval. Op dit moment zit hij in een gevangenis in Texas. Zijn gezondheid verslechtert. Vanwege diabetes en hartkwalen zit Little in een rolstoel. Als de moorden bevestigd kunnen worden, zou Little volgens de FBI een van de actiefst seriemoordenaars in de Amerikaanse geschiedenis zijn.

Cruciale aanwijzing

,,We hopen dat iemand - een familielid, voormalige buur, vriend - een slachtoffer herkent en de cruciale aanwijzing kan geven om de autoriteiten te helpen haar te identificeren'', meldde de woordvoerder van de FBI.

De recherche heeft ook een kaart gepubliceerd met alle locaties waar Little een moord zegt te hebben gepleegd, plus de informatie die hij gaf. ,,We willen deze vrouwen hun naam teruggeven en hun familie voorzien van langverwachte antwoorden. Het is het minste wat we kunnen doen.''

Uiterst gewelddadige verkrachting

Samuel Little werd sinds de jaren 60 talloze keren gearresteerd voor onder meer verkrachting, geweld, diefstallen en overvallen, maar zat bij elkaar minder dan 10 jaar vast. Bij gebrek aan bewijs werd hij in de jaren 80 twee keer vrijgesproken van moord, voor een uiterst gewelddadige verkrachting in 1976 kreeg hij in die tijd maar drie maanden cel.