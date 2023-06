Zwitsers stemmen in referendum voor klimaatbeschermingswet

Om het klimaatdoel te bereiken moet het gebruik van fossiele brandstoffen worden teruggebracht. Dat betekent dat Zwitserland minder afhankelijk moet worden van geïmporteerde energie en flink aan de slag moet met de ontwikkeling van duurzame energiebronnen in eigen land. Zwitserland haalt nu driekwart van zijn energie uit het buitenland. Het heeft zelf geen olie of gas. Voor de energietransitie wordt 3,2 miljard frank (bijna 3,3 miljard euro) voor een periode van tien jaar vrijgemaakt.

De wet, een afgeslankte versie, is eerder door het parlement goedgekeurd. De rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP) is tegen en had een referendum afgedwongen. De partij stelt dat de wetgeving leidt tot energietekorten en economische tegenslag. Voorstanders zeggen dat de klimaatwet nodig is om de energiezekerheid in het land juist te waarborgen en wijzen ook op de gevolgen in Zwitserland door de opwarming van de aarde.