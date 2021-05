Zwitserse klimmer overlijdt nadat hij top Mount Everest bereikt

Robbe (18) geëlektro­cu­teerd in chocolade­fa­briek, ouders kapot van verdriet: ‘Niet mijn lieve zoon’

11 mei Als alles was gelopen zoals gepland, dan had Robbe Vandecasteele (18) woensdag de laatste dag van zijn drie weken durende stage gedraaid in chocoladefabriek Baronie in het Belgische Veurne. Maar het liep niet zoals gepland. Gisteravond, vlak voor zijn dienst erop zat, werd de laatstejaarsscholier elektrotechnieken tijdens zijn werk geëlektrocuteerd. De jongen, die droomde van een toekomst als computerprogrammeur, was op slag dood. ,,Het dringt gewoon nog niet tot ons door, dat onze Robbe er niet meer is”, zeggen zijn ouders.