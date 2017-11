0-0 regeert in play-offs voor WK

In de barrages om de WK-ticket regeert deze dagen de brilstand. Wijlen Frits van Turenhout, die in de vorige eeuw decennialang het geluid van NOS Langs de Lijn was en de 0-0 op een kenmerkende manier de ether in zond, zou zich deze dagen vergenoegd in de handen hebben gewreven.



Griekenland - Kroatië was gisteravond al de vijfde achtereenvolgende wedstrijd die zonder treffers eindigde, na Zwitserland - Noord-Ierland, Denemarken - Ierland, Nieuw-Zeeland - Peru en Honduras-Australië. Alleen bij Zweden - Italië (1-0), Noord-Ierland - Zwitserland (0-1) en Kroatië - Griekenland (4-1) vielen goals.



Er zijn op weg naar de loting , op 1 december in Moskou, nog vier play-offwedstrijden. Vanavond moet Italië minimaal scoren tegen Zweden om niet voor het eerst in bijna zestig jaar te ontbreken bij een WK. Morgen vechten Ierland en Denemarken in Dublin om het laatste Europese ticket, waarna Australië - Honduras (woensdag) en Peru - Nieuw-Zeeland (in de nacht van woensdag op donderdag) de kwalificatiereeks afsluiten.