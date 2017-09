100ste treffer Kane: werelddoelpunt of mislukte voorzet?

Harry Kane zette de Spurs met heerlijke goal in de 28ste minuut op voorsprong tegen Everton. Het was zijn 100ste doelpunt voor Tottenham in slechts 169 wedstrijden. Maar was het eigenlijk een briljant doelpunt van de spits van Tottenham of een mislukte voorzet? Oordeel zelf.