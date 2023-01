17 kamers geboekt en een prijskaartje van bijna 280.000 euro: in dit chique hotel verblijven de Ronaldo’s in Saoedi-Arabië

Aan luxe geen gebrek. Cristiano Ronaldo (37) en zijn entourage verblijven in hun eerste weken in Saoedi-Arabië in het Four Seasons Hotel in Riyadh. Daar hangt een stevig prijskaartje aan vast, maar daar hoeft de nieuwste aanwinst van Al-Nassr zich geen zorgen over te maken.

Het is natuurlijk een tijdelijk verblijf, tot de Ronaldo’s een huis gevonden hebben in de golfstaat. Maar feit is dus wel dat Cristiano Ronaldo, partner Georgina en de vijf kinderen niks tekort zullen komen tijdens hun eerste weken. Zij trouwens niet alleen, want volgens Daily Mail zijn er in totaal liefst 17 kamers geboekt. Ook de overige familie, vrienden en veiligheidsmensen zullen er hun intrek nemen.

Het gezin Ronaldo verblijft in de Kingdom Suite, het nieuwste paradepaardje van het Four Seasons met een oppervlakte van 365 vierkante meter. ,,Entertain je gasten met ongeëvenaarde uitzichten van Riyadh. Onze nieuwste suite strekt zich uit over het 48ste en het 50ste verdieping van het hotel, met een geweldige leefruimte, een privaat kantoor, eetkamer en mediaruimte”, zo wordt die Kingdom Suite beschreven op de website. Van een richtprijs is geen spoor, de suite moet privaat geboekt worden. Maar om een idee te geven: de iets kleinere ‘Presidential Suite’ kost omgerekend ruim 3.700 euro per nacht.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Zo ziet het Four Seasons Hotel er langs de buitenkant uit. © Four Seasons Hotel Riyadh

Uiteraard hoeft Ronaldo in het hotel niet aan te schuiven aan een buffet met zijn gezin. Een chef zou speciaal voor de CR7-clan koken in z’n suite en Ronaldo kan zelfs nog een stapje verder gaan. Zo is er de mogelijkheid om voor een romantisch etentje met zijn Georgina een tafeltje te krijgen op de Sky Bridge, de brug helemaal bovenaan de Kingdom Tower. Op 300 meter hoogte zou het koppel daar bij kaarslicht kunnen genieten van een prachtig vergezicht.

Daily Mail stelt dat het gezelschap een maand in het hotel zal blijven, wat een kostenplaatje van 280.000 euro zou opleveren. Da’s een hoop geld, maar Ronaldo verdient zo’n 250.000 euro per dag en bovendien is de verwachting ook dat zijn nieuwe werkgever de rekening zal betalen.

Volledig scherm De eetkamer. © Four Seasons Hotel Riyadh

Volledig scherm Eén van de slaapkamers. © Four Seasons Hotel Riyadh

Volledig scherm De badkamer. © Four Seasons Hotel Riyadh