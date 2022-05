1991: de armoede in Tirana en de duim van Artur Lekbello

‘Die met die duim omhoog bedoel je?’ John de Pater hoeft niet lang in zijn geheugen te graven om de anekdote over een foto op te diepen. ,,Artur Lekbello, wat een leuke vent was dat’’, zegt de fotograaf. Dertig seizoenen volgde De Pater Feyenoord met zijn camera, in dienst van de club. Overal waar de Rotterdammers gingen, was hij. ,,Dus ook in 1991 in Tirana’’, zegt De Pater. ,,Partizan Tirana uit. Die armoede daar, dat was echt ongekend. We gingen de dag voor de wedstrijd naar ons hotel, collega-fotograaf Robert Collette trok de deur naar de douche open en stond tot zijn enkels in het water. Alles lekte, alles was kapot. Er was nauwelijks iets te eten. De spelers van Feyenoord waren echt geschrokken. Ze hadden daar in Tirana in die tijd letterlijk niets.’’