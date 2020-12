2020 jaar was hét jaar van Ziyech: @hziyech is nu een wereldtopper

video Turkse speler wijst scheids­rech­ter met foto op fout en krijgt rood

29 december Hakan Arslan van Sivasspor heeft in de rust van de verloren competitiewedstrijd tegen Besiktas (3-0) een rode kaart gekregen omdat hij de scheidsrechter op een fout wees. Arslan confronteerde de arbiter aan de zijlijn met een foto op een telefoon, waarop te zien zou zijn dat de bal in de aanloop naar de openingstreffer over de zijlijn was geweest.