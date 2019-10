23 verdachten aangewezen in Belgisch voetbalschandaal

Het gaat om makelaars, trainers, scheidsrechters, spelers en bestuursleden. Op enkele na zijn bij clubs in de hoogste Belgische klasse mensen ondervraagd of worden nog ondervraagd. Het federale parket bekijkt tegen welke personen er voldoende bewijzen zijn om vervolging in te stellen.

Het is een jaar geleden dat Operatie Propere Handen of Operatie Zero begon. Het onderzoek naar matchfixing is al een tijdje afgerond. Verder is er nog het onderzoek naar financiële fraude, dat vooral over de makelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat gaat. “De zaak Veljkovic zit in de eindfase, terwijl er in de zaak Bayat nog zeven tot acht maanden werk nodig is”, zegt Eric Bisschop van het federale parket.