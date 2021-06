26 arrestaties rond EK-wedstrijd Engeland-Schotland

Copa América zondag toch van start in Brazilië, maar zonder publiek

11 juni Het toernooi om de Copa América gaat door in Brazilië. Het Hooggerechtshof in Brazilië wees protesten vanuit de politiek en een vakbond tegen het doorgaan van het Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap af. Een meerderheid van de elf rechters was na een virtuele zitting van mening dat er geen reden is om de Copa América, die zondag begint, af te blazen.