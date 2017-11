'Aanstaand kampioen' Guardiola trapt op de rem bij City

,,Tja, we staan inderdaad vijf punten voor op nummer twee Manchester United'', zegt Guardiola. ,,Vijf punten, terwijl er nog 84 te verdienen zijn. Dat is dus helemaal niks. Als we tot mei zo goed spelen als de laatste twee maanden, dan hebben we een goede kans. Maar zo ver zijn we nog lang niet.''

Zeer waarschijnlijk gaat dat niet lukken, voorspelde de Spanjaard. ,,Wie garandeert mij dat we niet te maken krijgen met blessures, of in een slechte periode terechtkomen? Het zijn zaken waar elke club in een seizoen mee te maken krijgt. Dat zal ons ook overkomen. De vraag is dan hoe we daar mee omgaan.''