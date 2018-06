Aanvallend Zweden pakt groepszege, ook Mexico door

Door Tim Reedijk



Hun plek in de achtste finale verdienden de Mexicanen vandaag absoluut niet. Zweden schminkte de ploeg van PSV'er Hirving Lozano af en won met liefst 3-0. De angst heerste in het spel van Mexico, dat aanvallend nauwelijks iets had in te brengen en geschrokken leek te zijn van de Zweden die vandaag noodgedwongen de aanval zochten. Ervan uitgaande dat Duitsland wel even zou winnen van Zuid-Korea speelde Zweden alles op alles om óók op 6 punten te komen. Dat was even wennen na het anti-voetbal dat dat land tegen Duitsland speelde, toen het slechts 24 procent balbezit had.



Zweden oogde met de tactische omzettingen bevrijd. Na een halfuur besloot de videoscheidsrechter géén penalty te geven na hands van Javier 'Chicarito' Hernandez, daarna greep Zweden zelf het initiatief. Vlak na rust lukte het de Zweden wel om te scoren. Ludwig Augustinsson kreeg de bal per toeval voor zijn voeten en hij klopte de tot dat moment uitblinkende Guillermo Ochoa wel.



Daarna ging het snel. De videoscheidsrechter hoefde er niet aan te pas te komen om een overtreding van Hector Móreno te constateren. De oud-PSV'er kreeg geel en Andreas Granqvist (ex-FC Groningen) schoot de penalty feilloos binnen.



De terneergeslagen Mexicanen moesten lijdzaam toezien hoe het ook nog eens 3-0 werd door een uiterst knullig eigen doelpunt van Edson Álvarez. Dat was funest voor het doelsaldo, want een eventuele late zege van de Duitsers - en zeg nou zelf: zo ondenkbaar is dat niet - zou alsnog uitschakeling voor Mexico betekenen. Maar de Duitsers kregen er wonderwel zelf twee tegen in de slotfase tegen de stuntende Zuid-Koreanen (0-2), waardoor Mexico tóch met Zweden mee mag naar de achtste finales.