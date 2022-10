Aanvalsmachine Napoli dendert zonder vedetten à la Ajax door Italië en Europa

Het tobbende Ajax treft in Napoli de ontketende koploper in de Champions League-groep en de Serie A. Na Milan en Liverpool maakte ook Torino (3-1) zaterdag kennis met een elftal dat wederom van de grootste namen is ontdaan, maar met relatief onbekende gezichten door Luciano Spalletti alweer tot een geoliede aanvalsmachine is gesmeed.