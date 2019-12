Aanvoerder van Australië stopt na vier WK's

Guus Hiddink nam Milligan mee naar het WK van 2006. De jongeling had kort voor het toernooi zijn debuut gemaakt tegen Liechtenstein. Milligan kwam niet in actie op het WK in Duitsland, waar de Australiërs de laatste zestien wisten te halen. Vier jaar later in Zuid-Afrika kreeg hij van de toenmalige bondscoach Pim Verbeek ook geen speeltijd. In 2014 maakte Milligan eindelijk zijn eerste speelminuten op een WK. Onder Bert van Marwijk speelde Milligan vorig jaar op de eindronde in Rusland alle groepswedstrijden.



,,Het was een eer om veertien jaar bij de 'Socceroos' betrokken te zijn", aldus Milligan, die sinds vorig jaar als vaste aanvoerder fungeerde. De Australiër blijft wel voetballen bij zijn Engelse club Southend United.