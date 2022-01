Abdou Harroui maakt eerste én winnende goal voor Sassuolo: kwartfinale tegen Juventus wacht

Harroui maakte in de zomer de overstap van Sparta naar Sassuolo, waar hij het vooralsnog in de Serie A vooral moest doen met korte invalbeurten. Hij kwam tot veertien optredens in de Italiaanse competitie.

En coach Alessio Dionisi werd ook direct beloond voor het opstellen van Harroui. De middenvelder, die in juni met Jong Oranje op het EK in Hongarije in de halve finales strandde, maakte in de achtste finales tegen Cagliari in de 18de minuut het enige doelpunt: 1-0. Het was zijn eerste goal in Italiaanse dienst.