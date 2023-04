AC Milan blijkt opnieuw plaaggeest voor Napoli en haalt na 16 jaar weer halve finale Champions League

Met video'sHoewel Napoli een droomseizoen beleeft en afkoerst op de eerste Italiaanse titel sinds 1990, lijkt AC Milan de laatste weken de code gekraakt te hebben. Na een ruime zege (0-4) begin deze maand in de Serie A, bleken de ‘rossoneri’ ook in de Champions League te sterk. Een 1-1 gelijkspel in Napels was genoeg na de 1-0-thuiszege van vorige week.

Olivier Giroud bracht Milan met een intikker vlak voor de rust op voorsprong. De gelijkmaker van Victor Osimhen diep in de extra tijd kwam te laat voor Napoli.

AC Milan bereikt daardoor voor het eerst in zestien jaar tijd de halve finale van de Champions League. In 2007 werd uiteindelijk ook de finale gehaald én gewonnen (2-1), ondanks een doelpunt van Dirk Kuyt namens Liverpool in de eindstrijd. Filippo Inzaghi maakte destijds in Athene beide Italiaanse goals.

AC Milan begon als absolute underdog aan het tweeluik met de aanstaande kampioen Napoli, dat een voorsprong van maar liefst 22 punten heeft. Toch bleek dat verschil vorige week op het veld niet zichtbaar. De thuisploeg won, met wat geluk, door een doelpunt van Ismaël Bennacer met 1-0.

Giroud mist penalty, maar scoort toch

Napoli, dat in de groepsfase twee keer ruim won van Ajax, wilde voor eigen publiek de schade snel wegpoetsen. De thuisploeg begon met de teruggekeerde steraanvaller Osimhen fel aan de wedstrijd in het Stadio Diego Armando Maradona en dat leverde tal van kansen op via Mário Rui, Khvicha Kvaratskhelia en Matteo Politano.

Eén tegenaanval was voldoende voor Milan om een strafschop te krijgen. Rui vloerde in de 20ste minuut Rafael Leão. Doelman Alex Meret redde echter op de inzet van Giroud. Kort daarop bracht de keeper opnieuw redding op een schot van de Fransman. Leão bezorgde vlak voor de rust de bal na een ijzersterke opmars langs de verdedigers van Napoli opnieuw bij Giroud die Meret dit keer kansloos liet.

Derby tegen Inter

Spalletti zag in de eerste helft ook nog Rui en Politano geblesseerd uitvallen. In de tweede helft probeerde Napoli het wel. Milan, dat de ploeg uit Napels in de competitie ook al met 4-0 had verslagen, bleef redelijk eenvoudig overeind. Napoli kreeg in de slotfase na hands van Fikayo Tomori de kans om de spanning terug te brengen, maar Milan-keeper Mike Maignan stopte de inzet van Kvaratskhelia koeltjes. Osimhen scoorde nog, maar er was geen tijd meer voor een tweede treffer.

De Milanezen kunnen zich gaan opmaken voor een mogelijke halve finale tegen stadgenoot en rivaal Internazionale, dat woensdag een 2-0-voorsprong verdedigt tegen Benfica. AC Milan bereikte in 2003 ten koste van Inter de finale van de Champions League, waarin uiteindelijk na strafschoppen gewonnen werd van Juventus.

