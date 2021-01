AC Milan dankzij goals Ibrahimovic weer alleen aan kop in Serie A

Strootman keert terug in Italië, maar wel bij degradatie­kan­di­daat: waar ging het mis?

14 januari Kevin Strootman vocht als basiskracht bij AS Roma om een plek in de bovenste regionen van de Serie A. Een kleine tweeënhalf jaar later keert de middenvelder terug in Italië bij degradatiekandidaat Genoa. Waar ging het mis voor de 46-voudig international?