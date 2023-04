AC Milan deelt flinke tik uit aan aanstaande kampioen Napoli, Wijnaldum belangrijk voor AS Roma

Met samenvattingenNiemand twijfelt er nog aan dat Napoli dit seizoen voor de derde keer in de clubhistorie kampioen van Italië gaat worden, maar toch kreeg de ploeg van Luciano Spalletti vanavond een flinke tik te incasseren. AC Milan won met liefst 0-4 in Stadio Diego Armando Maradona.

In de strijd om de titel zal het resultaat niet veel meer betekenen, maar AC Milan heeft Napoli wel een flinke waarschuwing uitgedeeld. Binnenkort staan de Italiaanse clubs namelijk tegenover elkaar in de kwartfinales van de Champions League. De heenwedstrijd is op woensdag 12 april in San Siro, de return op dinsdag 18 april in Napels.

Na 28 van de 38 speelrondes in de Serie A staat Napoli op 71 punten, nog altijd liefst 16 punten meer dan nummer twee Lazio. AC Milan staat nu derde met 51 punten, een punt meer dan Inter en AS Roma en drie punten meer dan Atalanta. Milan deed met de knappe overwinning bij de aanstaande kampioen dan ook goede zaken in de strijd om de tickets voor de Champions League, die worden vergeven aan de vier beste clubs van de Serie A.

Rafael Leão opende al na 17 minuten de score namens Milan op aangeven van Brahim Diaz, die in de 25ste minuut zelf voor de 0-2 zorgde. Rafael Leão maakte in de 59ste minuut ook nog de 0-3 en de Belgische invaller Alexis Saelemakers maakte er halverwege de tweede helft ook nog 0-4 van.

Volledig scherm Rafael Leão maakte twee van de vier treffers voor AC Milan in Napels. © AP

Wijnaldum belangrijk voor AS Roma

AS Roma heeft in het uitverkochte Stadio Olimpico een 3-0 overwinning geboekt op Sampdoria. Georginio Wijnaldum was met een treffer en versierde strafschop de belangrijkste man bij AS Roma, later deze maand de tegenstander van Feyenoord in de kwartfinales van Europa League.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. In de eerste helft gebeurde er weinig tot niets in Stadio Olimpico, waar AS Roma het de aanstaande degradant Sampdoria niet moeilijk kon maken. Georginio Wijnaldum mocht wel blijven staan en maakte dat vertrouwen waar door in de 57ste minuut de score te openen voor de club die hem dit seizoen huurt van Paris Saint-Germain, maar waar hij het eerste halfjaar niet in actie kon komen door een beenbreuk die hij opliep tijdens een van zijn eerste trainingen in Rome.



De openingstreffer viel vijf minuten nadat Sampdoria-verdediger Jeisson Murillo van het veld was gestuurd, waarmee het verzet van de bezoekers uit Genua (negentiende en hard op weg naar de Serie B) gebroken was. Uit een voorzet van linkspoot Nemanja Matic kopte Wijnaldum raak, waarmee hij voor de tweede wedstrijd op rij trefzeker was. De laatste keer dat de 32-jarige Rotterdammer dat deed was in maart 2017, toen hij namens Liverpool scoorde tegen Arsenal en Burnley.

In de 88ste minuut ging Wijnaldum nog over het been van Sampdoria-doelman Nicola Ravaglia, waarna de Argentijnse wereldkampioen Paulo Dybala de penalty koeltjes benutte: 2-0. In de 92ste minuut maakte Stephan El Sharaawy er ook nog 3-0 van voor Roma. Bij Sampdoria viel Sam Lammers twee minuten na de 1-0 nog in, verdediger Bram Nuytinck ontbrak door een schorsing na zijn vijfde gele kaart voor de interlandperiode.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum juicht na zijn openingsgoal namens AS Roma tegen Sampdoria. © ANP / Alamy Limited

AS Roma staat op donderdag 13 en 20 april tegenover Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League, waarin de ploeg van Arne Slot zich zal willen revancheren voor de verloren Conference League-finale van vorig seizoen in Tirana. Bij de return in Rome zullen geen supporters van Feyenoord welkom zijn in Stadio Olimpico.

De cijfers van de Serie A

