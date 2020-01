AC Milan eert Bryant op passende wijze in spetterend bekerduel met Torino

Van de nok tot de grond: alles in San Siro straalde vanavond Kobe Bryant uit. De spandoeken op de tribunes, de grote schermen aan de dakrand, de Legends Never Die-reclameborden, de LA Lakers- outfits; AC Milan stond op grootse wijze stil bij het overlijden van de sporticoon. Voorafgaand aan het duel werd in een donker San Siro een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de iconische basketballer die zondag op 41-jarige leeftijd overleed bij een helikoptercrash.



Bryant woonde in zijn jeugd in Italië en was een hartstochtelijk fan van AC Milan. Hij noemde Marco van Basten zijn idool. ,,Kijken naar Gullit, Van Basten en Maldini was een droom. AC Milan heeft een speciaal plekje in mijn hart.”