AC Milan geeft zege uit handen bij debuut Pioli

Pioli nam anderhalve week geleden het stokje over van Marco Giampaolo, die vier van de eerste zeven wedstrijden als coach van AC Milan verloor. Pioli werd daarmee alweer de tiende coach van de Rossoneri sinds 2014. De voormalig coach van Bologna, Lazio en Fiorentina was in 2016 ook de opvolger van Frank de Boer bij Internazionale, maar hield het bij de andere club in Milaan slechts een halfjaar uit. Zijn start bij AC Milan was vanavond ook niet zoals hij had gehoopt.



AC Milan kwam in de twintigste minuut op voorsprong via Hakan Çalhanoğlu. De 43-voudig international van Turkije heeft sinds zijn komst in 2017 nooit echt kunnen overtuigen, maar was vanavond de grote uitblinker in San Siro. Hij maakte op fraaie wijze de 1-0, nadat hij na een dieptepass van Lucas Biglia knap raak schoot uit de draai. In de 62ste minuut maakte Lecce gelijk via de Senegalese spits Khouma Babacar, maar tien minuten voor tijd leek AC Milan de zege toch nog binnen te gaan slepen. De Poolse spits Krzysztof Piatek, die vorig seizoen 22 keer scoorde in de Serie A namens Genoa en Milan, maakte na goed voorbereidend werk van Çalhanoğlu de bevrijdende 2-1.