AC Milan - Juventus en het gigantische verschil dat steeds groter wordt

Recordbrekers

Met nog zeven punten voorsprong op de enig overgebleven concurrent Lazio, dat vanavond tegen Lecce speelt, kan Juventus de titel bijna niet meer ontgaan. Datzelfde Lazio deed Juventus dit seizoen niettemin een paar keer zweten zoals ook het Internazionale van trainer Antonio Conte dichterbij leek te komen. Maar aan het eind van het liedje is Juve toch de beste van het land. Die hegemonie begint inmiddels ongekende vormen aan te nemen. Bayern München heerst al acht seizoenen in Duitsland, Juve straks negen (!) in Italië. Het is geen enkele Italiaanse club gelukt om zo vaak achter elkaar kampioen te worden. Sowieso heeft Juventus al bijna twee keer zoveel scudetto’s achter de naam staan als Milan (35 om 18).



Zelfs het grote Milan van Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ruud Gullit lukte het niet om zo lang te heersen. Drie keer was het hoogst haalbare. De laatst keer dat Milan kampioen werd speelde Mark van Bommel er nog op het middenveld en viel Urby Emanuelson zo nu en dan in.

Het ene oudje is de ander niet

Ook een verschil tussen Juventus en Milan. De club uit Turijn was in staat om twee jaar geleden de meest felbegeerde routinier van het huidige voetbal te strikken. Op de nu 35-jarige Cristiano Ronaldo zit nauwelijks sleet. Hij scoorde dit seizoen 25 keer in 26 competitiewedstrijden. Dat zijn haast Real Madrid-gemiddelden. Zlatan Ibrahimovic is de favoriete routinier van de Milan-aanhang. De 38-jarige Zweed keerde dit seizoen terug en scoorde vier keer in tien wedstrijden. Niet slecht natuurlijk maar Milan naar een hoge niveau tillen is nog niet gelukt.

Nederlandse inbreng

Na een wat weifelend begin is Matthijs de Ligt, die vanavond geschorst is, inmiddels nauwelijks meer weg te denken uit de Juventus-verdediging en is op termijn wellicht kandidaat om een plekje te veroveren in de rijke geschiedenis van de club. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig zorgden Rijkaard, Gullit en Van Basten bij Milan voor een complete metamorfose van een club die in verval was geraakt waardoor ze een onsterfelijke status hebben bereikt. Bij Juventus is er veel waardering voor de best presterende Nederlander uit de clubgeschiedenis, Edgar Davids, maar De Ligt heeft de potentie om hem voorbij te gaan.

Structuur versus chaos

Het lijkt er nu toch echt op dat Ralf Rangnick Milan gaat helpen om enigszins structuur aan te brengen in de chaos waarin het het laatste decennium verkeert. De Duitser heeft een reputatie opgebouwd in eigen land en Oostenrijk als begenadigd trainer en technisch directeur, maar zal bij Milan de nodige heilige huisjes omver moeten werpen. Structuur is een grote pijler onder het succes van Juventus dat min of meer is begonnen nadat Andrea Agnelli werd aangesteld als voorzitter in 2010.

Het trauma van de vijf finales

Op slechts om één statistiek is Juventus nog steevast uit te lachen door de andere grote clubs in Italië en dan met name Milan. Sinds de Champions Leaguewinst in 1996 verloor Juventus liefst vijf finales. Milan won er na 1996 twee en kan teren op liefst zeven Europa Cup 1/Champions League-overwinningen. Maar de laatste keer dat in San Siro bij een wedstrijd van Milan de hymne van dat toernooi klonk was alweer in 2014. Of Juventus straks in augustus weer de finale van de Champions League kan halen is de vraag. Dan moet eerst nog een 1-0 nederlaag tegen Olympique Lyon worden weggepoetst.

Het Juve dat in 1996 Ajax in de Champions Leaguefinale versloeg

Iedereen wil naar Juve

Waar het Juventus lukt om het team elk seizoen beter te maken door peperdure transfers, vallen de meeste Milan-aankopen de laatste seizoen vooral tegen. Met Theo Hernandez, Rafael Leão, Leo Duarte, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers, Rade Krunic werden er relatief jonge spelers voor niet al te hoge prijzen voor de toekomst gehaald. Niet alleen mislukte nu al bijna de helft van die spelers, het staat ook in schril contrast met de transferpolitiek van Juventus dat met Matthijs de Ligt het meest felbegeerde verdedigende talent van Europa vastlegde en met Dejan Kulusevski voor komend seizoen ook alweer een andere hot prospect aan de selectie kan toevoegen.