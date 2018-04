AC Milan laat dure punten liggen in strijd om Europees voetbal

Matteo Politano bracht Sassuolo een kwartier voor tijd verrassend op voorsprong in San Siro, maar in de 86ste minuut zorgde Nikola Kalinic nog voor de gelijkmaker namens Milan. De achttienvoudig landskampioen van Italië staat op een zesde plaats in de Serie A, aan het einde van het seizoen goed voor een plek in de voorronde van de Europa League.

,,We moeten ons niet teveel illusies maken over de Champions League, maar de Europa League is ook een mooi toernooi om aan deel te nemen. We zijn een team in opbouw en kunnen ook nog de Coppa Italia winnen," zei Gattuso na afloop. Op woensdag 9 mei neemt AC Milan het in de Italiaanse bekerfinale in Stadio Olimpico op tegen Juventus, dat al drie jaar op rij de Italiaanse dubbel won en dat ook dit seizoen weer kan gaan doen.