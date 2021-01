AC Milan neemt koppositie weer over van Inter met zege bij Benevento

De Ivoriaanse middenvelder Franck Kessié schoot na een kwartier spelen een strafschop binnen. Vier minuten na rust verdubbelde de Braziliaanse aanvaller Rafael Leão, die onlangs de snelste goal ooit maakte in een Europese topcompetitie, er 0-2 van. Milan moest het laatste uur wel met tien man spelen, want middenvelder Sandro Tonali kreeg in de 33ste minuut een rode kaart.



Ibrahimovic deed de afgelopen dagen weer mee aan de groepstraining bij AC Milan, maar voor een rentree was het nog te vroeg voor de 39-jarige spits uit Zweden. Hij liep half december op de training een kuitblessure op, nadat hij in november tegen Napoli al geblesseerd raakte. Toch blijft Milan ook zonder Ibrahimovic uitstekend presteren. Het team van Pioli is sinds 8 maart, de laatste wedstrijd voor de coronastop, nog altijd zonder nederlaag in de Serie A. Vorig seizoen waren dat negen zeges en drie gelijke spelen. Nu gaat Milan aan kop met 37 punten na vijftien duels: elf zeges en vier gelijke spelen.