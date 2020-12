AC Milan voorkomt eerste nederlaag door late goal Hernández tegen Parma

De Franse linksback Theo Hernández maakte beide doelpunten voor de koploper. De gelijkmaker van Hernández viel in de eerste minuut van de blessuretijd. Parma nam de leiding in de dertiende minuut, via Hernani. Jasmin Kurtic maakte er na een klein uur 0-2 van.



Voor AC Milan, dat opnieuw aantrad zonder de geblesseerde topscorer Zlatan Ibrahimovic, is het het derde gelijkspel in elf wedstrijden. Opmerkelijk genoeg werd er telkens op eigen veld gelijkgespeeld; in uitwedstrijden is AC Milan nog zonder puntenverlies. De ploeg van Stefano Pioli staat op 27 punten na elf wedstrijden. Dat zijn drie punten meer dan nummer twee Internazionale, dat eerder vandaag met 1-3 won bij Cagliari. Napoli en Juventus volgen met 23 punten. Napoli won met 2-1 van Sampdoria, Juventus won mede dankzij twee rake strafschoppen van Cristiano Ronaldo met 1-3 bij Genoa.