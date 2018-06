ADO-spits Johnsen maakt tegen IJsland eerste interlandgoal

ADO-spits Bjørn Johnsen bracht de Noren na een kwartier spelen op voorsprong. Het was zijn eerste interlandgoal. Alfred Finnbogason, oud-speler van sc Heerenveen, nam een kwartier later de gelijkmaker voor zijn rekening. Gylfi Sigurdsson hielp IJsland na rust aan de leiding. Dankzij treffers van Joshua King in de 80e minuut en Alexander Sørloth (oud-speler van FC Groningen) in de 85e minuut, ging de zege alsnog naar Noorwegen.



IJsland oefent donderdag nog tegen Ghana. Zaterdag 16 juni wacht vervolgens Argentinië in de eerste groepswedstrijd op het WK. IJsland treft in Rusland ook Nigeria en Kroatië.