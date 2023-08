Advocaat ex-vriendin Antony over aangifte tegen aanvaller: ‘Drie verschillende misdaden’

Volgens de Braziliaanse dj en influencer Gabriela Cavallin heeft de voormalige Ajacied haar op 20 mei telefonisch met de dood bedreigd als hij haar met een ander zou zien. Dat schreven de Braziliaanse nieuwssites Globoesporte.com en ESPN Brazilië, die zeggen de aangifte te hebben ingezien. Antony was op dat moment in Manchester, Cavallin in Brazilië.

De Braziliaanse deed bij de politie in São Paulo aangifte van de bedreiging en van drie eerdere geweldsincidenten. Ze zou daarbij volgens de Braziliaanse site ook foto’s van schaaf- en snijwonden aan de politie hebben overhandigd, evenals berichten waarin hij haar zou hebben bedreigd. Ze zou bescherming hebben gevraagd bij de politie, uit angst dat Antony haar werkelijk iets zou kunnen aandoen. In haar verklaring zegt ze dat de speler beschikt over een wapen en ‘veel vrienden heeft in de favela waar hij vandaan komt’.

Advocaat Vanessa Souza, die Cavallin vertegenwoordigt, stelt dat Antony voor drie zaken voor de rechter moet komen. ,,Het gaat om het sturen van dreigementen, het opsluiten in huis en het plegen van huiselijk geweld. Dat geldt in Engeland als drie verschillende misdaden.’’ De ex-vriendin van Antony worstelt nog altijd met de gebeurtenissen. ,,Ik heb nog moeite om te slapen en normaal te functioneren.’’

Meerdere incidenten

Volgens ESPN Brazilië gaat het in de aangifte over meerdere geweldsincidenten. Het eerste zou hebben plaatsgevonden in juli vorig jaar, op een feest in São Paulo. Antony zou Cavallin daar tijdens een ruzie aan haar haren en armen getrokken hebben en in een auto hebben geduwd. De Braziliaanse zou toen 17 weken zwanger zijn geweest. Antony zou de vader zijn van het kindje. Niet lang daarna, op 21 juli, verloor ze haar baby. In haar verklaring bij de politie legt ze geen verband tussen die gebeurtenissen.

Volledig scherm Antony in gesprek met trainer Erik ten Hag. © AFP

De overige incidenten waarvan Cavallin aangifte heeft gedaan, zouden zich hebben afgespeeld in zowel Brazilië als Engeland. In april zou Antony haar uit jaloezie hebben aangevallen en ze zou vervolgens door twee artsen van Manchester United behandeld zijn aan een verschoven siliconenprothese. Daaraan zegt ze later te zijn geopereerd in São Paulo.

Tijdens andere ruzies met Antony zou ze onder meer snijwonden hebben opgelopen door een aanval van de speler met een gebroken glas. Een vriendin en haar moeder zouden getuige zijn geweest van het geweld.

Twee jaar lang relatie

Cavalllin en Antony hadden met een aantal tussenpozen twee jaar lang een relatie. Ze zegt sinds 28 mei geen enkel contact meer te hebben gehad met de voetballer, over wie de dj annex digital influencer zegt dat hij zich ‘emotioneel niet onder controle’ heeft. Hij zou tijdens een ruzie tussen het stel onder meer hebben gezegd dat hij ‘zichzelf zou doden’.

Het secretariaat van Openbare Veiligheid in São Paulo bevestigde dinsdagochtend dat de politie een onderzoek heeft ingesteld naar de vermeende agressie door Antony.