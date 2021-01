Afgang Manchester United: koploper op eigen veld onderuit tegen hekkensluiter

rentree Stevens: ‘Standbeeld voor Huntelaar als Schalke erin blijft’

24 januari Klaas-Jan Huntelaar kan zich in Gelsenkirchen onsterfelijk maken als hij Schalke 04 in de Bundesliga houdt. ,,Als hij het redt, wordt er misschien wel een standbeeld voor hem onthuld’’, zei Huub Stevens vandaag in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Huntelaar ontbreekt nog in het duel van vanmiddag met koploper Bayern München (15.30 uur).