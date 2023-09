Afgetreden Luis Rubiales moet zich voor rechter in Madrid verantwoorden voor kus, celstraf dreigt

Lionel Messi koopt giganti­sche villa in Florida ter waarde van 10 miljoen euro

De huizenjacht is met succes afgerond. Een villa die uitkijkt op het water, in Fort Lauderdale. Kostprijs: 10 miljoen euro. Dicht bij het DRV PNK Stadium, waar Lionel Messi (36) als nieuwste attractie in de Major Soccer League veel indruk maakt bij Inter Miami. Het wordt Messi’s derde peperdure eigendom in de ruime buurt.