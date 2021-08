Afghaanse bondscoach Dastgir houdt in Arnhem zijn hart vast: ‘Mensen beleefden zoveel plezier aan voetbal’

Samenvatting Spurs-fans nemen Harry Kane op de hak na zege op Manchester City in pikant duel

16 augustus Vooraf ging het vooral over het ontbreken van Harry Kane bij Tottenham Hotspur en ook na afloop zal er nog veel over gesproken worden. Want zonder de succesvolle spits wist Spurs in eigen huis met 1-0 van landskampioen Manchester City te winnen.