Afrika Cup verplaatst naar 2022

Omstreden bestuurs­voor­zit­ter Schalke weg na corona-uit­braak bij vleesfa­briek

16:58 Clemens Tönnies treedt per direct terug als topbestuurder bij voetbalclub Schalke 04 in de Bundesliga. Dat heeft de club gemeld. Tönnies is in Duitsland zeer omstreden, sinds zich in zijn vleesfabriek recentelijk een massale uitbraak van het coronavirus voordeed. Daardoor kwam er onder meer een lockdown in het district Gütersloh, in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen.