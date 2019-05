Afrikaans trio deelt topscorerstitel in Premier League

Voorafgaand aan de laatste speelronde leek Mohamed Salah af te stevenen op de topscorerstitel. De Egyptenaar koesterde immers een voorsprong van twee doelpunten op zijn beide concurrenten. Het zou prolongatie van die titel zijn. Vorig seizoen was de 26-jarige aanvaller met liefst 32 doelpunten de meest trefzekere speler in de Premier League. Daarvoor kreeg Harry Kane van Tottenham Hotspur twee keer de Gouden Schoen, met 25 en 29 doelpunten.



In 2019 moet Salah die titel dus delen, omdat Aubameyang en Mané alleei tweemaal scoorden op de slotdag en ook op 22 treffers eindigden. De spits van Arsenal had de minste minuten nodig om tot dat aantal te komen. Aubameyang scoorde gemiddeld één treffer per 124 minuten. Mané (140 minuten) en Salah (148 minuten) hadden iets meer tijd nodig. Salah leverde echter ook nog eens elf assists af. Aubameyang was vijfmaal de aangever, Mané opvallend genoeg slechts twee keer.



Voor Liverpool-aanvallers Salah en Mané wacht op zaterdag 1 juni nog de Champions League-finale in Madrid tegen Tottenham Hotspur. Kort daarna reizen ze al af richting hun nationale teams voor de Afrika Cup, die op 21 juni begint in Egypte. Aubameyang plaatste zich met Gabon niet voor de Afrika Cup, die voor het eerst in de zomer wordt gespeeld.