Afstandsknal Matthijs de Ligt helpt Bayern München aan koppositie, Ajax-beul Union wint wéér niet

Met videoMatthijs de Ligt heeft Bayern München naar de eerste plek in de Bundesliga geholpen. De Nederlandse verdediger, van wie hier een groot interview is te lezen , schoot zes minuten voor rust de 0-1 tegen de touwen tegen VfB Stuttgart. Het werd uiteindelijk 1-2 voor de Rekordmeister .

In augustus scoorde De Ligt zijn eerste voor Bayern München in de met 0-7 gewonnen uitwedstrijd tegen VfL Bochum, maar hoewel de Oranje-international een vaste waarde is voor de ploeg van coach Julian Nagelsmann bleef de kopsterke verdediger daar vooralsnog op steken. Deze keer was De Ligt trefzeker met een fraaie afstandsknal. Daar bepaalde hij de ruststand in Stuttgart op 0-1. Belangrijker was echter misschien nog wel zijn verdedigende werk, vlak vóór de 0-1. Uit een hoekschop liet doelman Yann Sommer de bal los, waarna de bal het doel in dreigde te gaan, maar De Ligt wist de bal nog net voor de lijn weg te werken. Zo voorkwam hij een achterstand voor zijn ploeg.

Na ruim een uur leek Bayern München via Eric Maxim Choupo-Moting de beslissend te verzorgen. De 33-jarige aanvaller uit Kameroen maakte de 0-2 tegen de nummer vijftien van Duitsland, maar de thuisploeg gaf zich toch niet zomaar gewonnen. Twee minuten voor tijd zorgde Juan José Perea voor de 1-2 en daarmee werd het heel even billenknijpen voor Bayern München, maar verder dan een aansluitingstreffer kwam VfB Stuttgart niet. Daardoor staat Bayern München nu weer eerste in de Bundesliga. Dortmund won vrijdag al van RB Leipzig (2-1) en heeft nu net als Bayern 49 punten.

Union Berlin wint wéér niet

Eerder op de dag slaagde Union Berlin er wéér niet in om te winnen. De ploeg van basisspelers Danilho Doekhi en Sheraldo Becker speelde met 0-0 gelijk tegen FC Köln, een bescheiden middenmoter, in het Stadion An der Alten Försterei bleef het 0-0. Union Berlin schakelde ruim een week geleden Ajax uit in de tussenronde van de Europa League. Vorig weekeinde verloor de club echter in de Bundesliga van titelverdediger Bayern München. Van de laatste vijf wedstrijd was de zege op Ajax ook de enige keer dat Doekhi en Becker wonnen met hun ploeg

Volledig scherm Danilho Doekhi in duel. © AP

SC Freiburg, de nummer 5 achter Leipzig, kwam bij Borussia Mönchengladbach ook niet verder dan 0-0. Mark Flekken verdedigde zoals gebruikelijk het doel van Freiburg, dat 7 punten achterstand heeft op Dortmund. Schalke 04 won bij VfL Bochum, 0-2. Manuel Riemann maakte een eigen doelpunt en ook Marius Bülter scoorde voor de club uit Gelsenkirchen. Beide clubs staan nu samen onderaan met 19 punten, evenveel als Hoffenheim en VfB Stuttgart.

