Aftakeling Ronaldo? Dít zijn de cijfers

Goals



Ronaldo speelde voor Juventus dit seizoen 16 wedstrijden, daarin maakte hij 7 goals (6 in de Serie A, 1 in de Champions League). Dat is een gemiddelde van 0,4 per wedstrijd. Dat is zijn laagste moyenne sinds 2006/2007, toen hij nog bij Manchester United speelde.



In zijn eerste seizoen bij Juventus kwam hij gemiddeld tot 0,7 treffers, ook al een stuk lager dan de jaren ervoor. In zijn periode bij Real liep hij doorgaans 1 op 1 of zat hij daar zelfs boven. Hoewel je de Italiaanse en de Spaanse competitie niet één op één met elkaar kunt vergelijken, is wel een dalende trend waar te nemen. Zeker als je bedenkt dat Ronaldo vorig seizoen bij Juventus na veertien duels in de Serie al op 10 goals stond, 4 meer dan nu.