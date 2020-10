Afzwaaiende Bartomeu: FC Barcelona akkoord over deelname Europese Super League

Arsenal schrijft Özil niet in voor Premier League: ‘Diep bedroefd’

21 oktober Mesut Özil behoort niet tot de selectie van Arsenal in de Engelse Premier League. De club uit Londen heeft de Duitse grootverdiener niet ingeschreven voor de competitie. Özil zei ,,diep teleurgesteld te zijn" in een bericht op Twitter. ,,Bij de ondertekening van mijn nieuwe contract heb ik mijn loyaliteit en trouw toegezegd aan de club waar ik van hou, Arsenal, en het bedroeft me dat dit niet wederzijds is.”