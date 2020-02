Agüero en Klopp zetten records neer met individuele prijzen

Klopp, die met Liverpool de ranglijst van de Premier League aanvoert met 22 punten voorsprong op titelverdediger Manchester City, werd eerder uitverkozen in augustus, september, november en december. Het ‘oude’ record stond op naam van Pep Guardiola, die als coach van Manchester City vorig seizoen in één seizoen vier keer coach van de maand werd. Liverpool is bezig aan een indrukwekkend seizoen in de Premier League. Voorlopig was er alleen een gelijkspel in de uitwedstrijd bij Manchester United (1-1), de overige 24 competitieduels werden allemaal gewonnen. Liverpool koerst daarmee hard af op de eerste landstitel van de club sinds het seizoen 1989/1990.