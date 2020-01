Agüero evenaart Henry met 175ste goal in Premier League

Agüero maakte vanmiddag al in de 28ste minuut de 0-3 in de uitwedstrijd bij Aston Villa. Riyad Mahrez had in minuut 18 en 24 al voor de eerste twee goals gezorgd op Villa Park in Birmingham. Gabriel Jesus maakte er kort voor rust ook nog 0-4 van, nadat Kevin de Bruyne alweer zijn vijftiende assist van dit seizoen afleverde in de Premier League. Daarmee is de Belgische middenvelder hard op weg om het record van Thierry Henry te verbreken, die in het seizoen 2002/2003 liefst twintig assist gaf namens Arsenal. Anwar El Ghazi vormt bij Aston Villa een voorhoede met aanvallende middenvelder Jack Grealish, maar de thuisploeg is aanvallend onmachtig. Veel fans van Aston Villa verlieten na een halfuur al het stadion.



Agüero werd in de zomer van 2011 voor 40 miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid. De inmiddels 31-jarige spits uit Buenos Aires scoorde nu 175 keer in 255 wedstrijden in de Premier League. Agüero was al een flinke tijd topscorer aller tijden van Manchester City, waar hij nu op 247 goals in 359 wedstrijden in alle competities staat. Het zal de Argentijn waarschijnlijk niet lukken om ook all-time topscorer te worden in de Premier League, want Agüero staat nog 85 doelpunten achter op Alan Shearer. Het aantal van Wayne Rooney (208 goals in Premier League) lijkt nog wel haalbaar voor Agüero, die nog tot medio 2021 onder contract staat bij Manchester City.