Agüero over taxi-ongeluk in Amsterdam: 'Ik kon de dokter wel vermoorden'

Sergio Agüero was in Amsterdam voor een concert van de Colombiaanse artiest Maluma, die optrad in de AFAS Live. Na het optreden gingen de Argentijnse stervoetballer en de artiest samen met de taxi richting Schiphol, maar onderweg raakte de taxichauffeur de controle over het stuur kwijt en klapte de auto tegen een groot verkeerslicht. Agüero liep bij het ongeval enkele gebroken ribben op, waardoor hij na de schrik al snel veel pijn voelde. ,,Ik kreeg mijn riem in eerste instantie niet los, want ik zat helemaal vastgeklemd in de auto. Dat waren een paar vervelende minuten."