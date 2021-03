Ajacied Traoré helpt Burkina Faso met assist langs Zuid-Soedan

Video Beeren­steyn en Janssen scoren in kwartfina­les Champions League, Martens wint ruim

24 maart Dominique Janssen heeft er met een benutte pingel voor gezorgd dat VfL Wolfsburg alsnog met een goed gevoel terugkeert van de eerste kwartfinale in de Champions League bij Chelsea. Een zege van 1-0 in de return in Duitsland is dan voldoende voor de halve finales (2-1). Lange tijd leek de ploeg van Janssen en reserve Shanice van de Sanden af te stevenen op een nederlaag van 2-0, tot Janssen in de 70ste minuut een pingel benutte.